Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

14.04
CHF
0.29
CHF
2.14 %
06.08.2025
BRXC
12.08.2025 08:26:07

Eni Overweight

Eni
14.04 CHF 2.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten. Bei Eni betonte der Experte unter anderem die attraktive Bewertung der Aktien auf Basis der im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohen Free-Cashflow-Rendite./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

