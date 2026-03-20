Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
21.46CHF
-0.41CHF
-1.86 %
13:11:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.03.2026 11:01:59
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern haben einen positiven Fünfjahresplan vorgelegt, schrieb Mark Wilson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.74 €
|
Abst. Kursziel*:
13.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.26%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter (finanzen.ch)
|
19.03.26