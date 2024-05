NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 6,75 auf 6,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Versorgers sehe er weiterhin skeptisch, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem mangele es der Aktie an Kurstreibern./edh/zb;