Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
Enel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Energiekonzern werde anspruchsvoller für den diesjährigen Nettogewinn, der nun leicht über dem oberen Ende der Zielspanne liegen solle, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Marktkonsens mit 6,9 Milliarden Euro am oberen Ende der Spanne liege, bezifferte er seine Schätzung als bereits knapp über 7 Milliarden Euro./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
8.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
8.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.74%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
20:03
|Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher (AWP)
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25