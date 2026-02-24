Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Euro STOXX 50-Performance 24.02.2026 15:58:54

Gute Stimmung in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50

Gute Stimmung in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 bewegt sich heute kaum.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.06 Prozent stärker bei 6’117.88 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.173 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.121 Prozent fester bei 6’121.31 Punkten, nach 6’113.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’123.79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’084.69 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’948.20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’528.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’453.76 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’151.96 Punkten. Bei 5’780.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2.18 Prozent auf 162.05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.90 Prozent auf 101.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.73 Prozent auf 552.20 EUR), Infineon (+ 1.65 Prozent auf 46.65 EUR) und Enel (+ 1.57 Prozent auf 9.83 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-2.61 Prozent auf 5.71 EUR), UniCredit (-1.64 Prozent auf 72.64 EUR), Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 163.25 EUR), Deutsche Bank (-1.47 Prozent auf 30.23 EUR) und Bayer (-1.14 Prozent auf 42.31 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’856’691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 484.191 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.42 Prozent.

