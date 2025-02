Enel 6.56 CHF 3.70% Charts

News

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 9,00 auf 9,05 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 werde wohl ein "beat-and-raise"-Jahr - die Erwartungen dürften also immer wieder getoppt werden und anschließend steigen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Montag. Er hob seine Schätzungen für den Energiekonzern an und setzt damit darauf, dass die Italiener ihre Bilanzstärke für massive Ergebnissteigerungen nutzen./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 06:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.