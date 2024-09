ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 7,55 auf 8,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine solide Gewinnentwicklung und die Fortschritte bei dem Erreichen eigener Zielsetzungen untermauerten seine positive Einschätzung des Energiekonzerns, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach marginal besser als erwarteten Zweitquartalszahlen erhöhte der Experte etwas seine Schätzungen, auch wegen aktueller Konjunktur- und Strompreisbedingungen. In der Folge sei er für 2026 deutlich optimistischer als der Konsens./tih/mis;