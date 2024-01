ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die italienische Presse habe über die vorläufigen Ergebnisse der von der Energie-Regulierungsbehörde Arera organisierten Auktion berichtet, um zirka 4,5 Millionen Stromkunden dem liberalisierten Markt zuzuführen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies seien etwa 45 Prozent der insgesamt 10 Millionen Kunden, die in Italien noch regulierten Tarifen unterlägen. Enel und Hera hätten jeweils sieben Anteile je 230 000 Kunden erhalten, die anderen seien auf Edison, Illumina, Iren, A2A und Eon verteilt worden. Endgültige Ergebnisse würden jedoch erst am 6. Februar bekanntgeben, so der Analyst./ck/he;