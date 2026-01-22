Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Dan Levy bevorzugt in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison weiterhin Autobauer vor Zulieferern. Er rechnet mit einem durchwachsenen vierten Quartal und gedämpften Prognosen für 2026, was eine vergleichsweise schwache Gesamttendenz der Branchenaktien zur Folge haben könne. Unter den Autobauern bevorzugt er GM vor Ford. Das Tesla-Kursziel erhöhte er im Zuge einer Szenarioanalyse für das Jahr 2030./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 431.44
|
Abst. Kursziel*:
-16.56%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 437.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.80%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla zieht am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend stärker (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Tesla-Aktie fester: Rund 1'700 Beschäftigte weniger in Berlin als vor zwei Jahren (AWP)
|
21.01.26
|Grünheide: Tesla hat offenbar mehr als 1700 Arbeitsplätze abgebaut (Spiegel Online)
|
20.01.26
|Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|BYD-Aktie leichter: Chancen und Risiken beim Tesla-Konkurrent (finanzen.ch)
|
20.01.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)