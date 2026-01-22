Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'260 0.8%  SPI 18'357 0.8%  Dow 49'459 0.8%  DAX 24'848 1.2%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5'959 1.3%  Gold 4'871 0.8%  Bitcoin 70'275 -1.2%  Dollar 0.7911 -0.6%  Öl 64.2 -1.7% 
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

346.19
CHF
6.98
CHF
2.06 %
14:58:59
BRXC
22.01.2026 14:36:44

Tesla Equal Weight

Tesla
346.19 CHF 2.06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Dan Levy bevorzugt in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison weiterhin Autobauer vor Zulieferern. Er rechnet mit einem durchwachsenen vierten Quartal und gedämpften Prognosen für 2026, was eine vergleichsweise schwache Gesamttendenz der Branchenaktien zur Folge haben könne. Unter den Autobauern bevorzugt er GM vor Ford. Das Tesla-Kursziel erhöhte er im Zuge einer Szenarioanalyse für das Jahr 2030./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 431.44 		Abst. Kursziel*:
-16.56%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 437.94 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.80%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

