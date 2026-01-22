Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’416 0.7%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9278 -0.2%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’922 1.9%  Bitcoin 70’896 -0.4%  Dollar 0.7898 -0.7%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Tesla-Aktie zieht an: Musk kündigt Roboter-Verkauf für Ende 2027 an
Oerlikon-Aktie: Ausbau von Produktionskapazitäten in Michigan
Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
BASF-Aktie dennost stabil: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
JPMorgan-Aktie dennoch in Grün: Trump klagt wegen Kontoschliessungen
Suche...
Plus500 Depot

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quantencomputingmarkt 22.01.2026 20:29:00

D-Wave im Blick: Übernahme von Quantum Circuits abgeschlossen

D-Wave im Blick: Übernahme von Quantum Circuits abgeschlossen

Das Quantencomputing-Unternehmen D-Wave Quantum hat die Übernahme von Quantum Circuits erfolgreich finalisiert.

D-Wave Quantum
20.69 CHF -3.34%
Kaufen Verkaufen
• D-Wave schliesst Übernahme von Quantum Circuits ab
• Einzigartiges Dual-Plattform-Konzept
• CEO spricht von "Meilenstein, der D-Wave endgültig als weltweit führendes Quantencomputerunternehmen etabliert"

Wie D-Wave Quantum am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat das Unternehmen die Übernahme von Quantum Circuits abgeschlossen. Quantum Circuits gilt als Vorreiter bei der Entwicklung fehlerkorrigierter supraleitender Gate-Modell-Quantencomputersysteme. Die Integration soll die Entwicklung eines skalierbaren, fehlerkorrigierten Gate-Modell-Quantencomputers deutlich vorantreiben, der parallel zu den bereits etablierten Annealing-Quantencomputersystemen des Unternehmens betrieben wird.

Einzigartiges Dual-Plattform-Konzept im Quantencomputing

Durch die Integration von Quantum Circuits positioniere sich D-Wave als weltweit erstes und bislang einziges Quantencomputing-Unternehmen, das sowohl Annealing- als auch Gate-Modell-Quantencomputersysteme parallel entwickelt und anbietet. Diese Doppelstrategie ermögliche es dem Konzern, ein umfassendes Spektrum komplexer Rechenaufgaben für seine Kundschaft zu bewältigen. Die Advantage2TM-Annealing-Quantensysteme des Unternehmens seien bereits kommerziell verfügbar und würden in produktiven Kundenanwendungen genutzt. Darüber hinaus konnten diese Systeme bereits Quantenüberlegenheit nachweisen, indem sie klassische Rechner bei einer bedeutenden, praxisrelevanten Materialsimulation übertrafen, erklärt D-Wave in seiner Pressemitteilung.

Technologischer Durchbruch mit Dual-Rail-Qubits

Quantum Circuits bringe bahnbrechende Dual-Rail-Qubits in das Gate-Modell-Programm von D-Wave ein. Diese Technologie vereinfache und optimiere die Fehlerkorrektur erheblich - ein entscheidender Faktor für die kommerzielle Nutzbarkeit von Gate-Modell-Quantencomputern. Die Dual-Rail-Qubits kombinieren die Schnelligkeit supraleitender Gate-Modell-Qubits mit der Präzision von Ionenfallen- und neutralen Atom-Qubits, so D-Wave. Diese technologische Innovation stelle einen bedeutenden Branchendurchbruch dar, den bislang kein anderer Anbieter von Quantencomputern erreicht habe.

Strategische Bedeutung der Fusion

Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave, kommentierte die Transaktion wie folgt: "Die Übernahme von Quantum Circuits ist ein Meilenstein, der D-Wave endgültig als weltweit führendes Quantencomputerunternehmen etabliert. Durch die einzigartige Kombination von erstklassigen Annealing- und Gate-Modell-Technologien geben wir das Tempo für die gesamte Branche vor. Dieser Dual-Plattform-Ansatz wird die Anwendungsmöglichkeiten für unsere Kunden erheblich erweitern und könnte tiefgreifende Auswirkungen auf Unternehmen, die wissenschaftliche Gemeinschaft und Regierungen weltweit haben."

Dr. Rob Schoelkopf, Mitbegründer von Quantum Circuits und nunmehr Chefwissenschaftler bei D-Wave, erklärte: "Die Kombination von Quantum Circuits und D-Wave verschafft uns einen entscheidenden Vorteil im Bereich des Gate-Modell-Quantencomputings, indem wir die Erfahrung von D-Wave mit Skalierung und Kryokontrolle mit unserem hardwareeffizienten Ansatz zur Quantenfehlerkorrektur nutzen."

Präsentation der Produktstrategie auf Qubits 2026

Die aktuelle Dual-Plattform-Produktroadmap von D-Wave wird auf der Qubits 2026 vorgestellt, die am 27. und 28. Januar 2026 in Boca Raton, Florida, stattfindet.

Bei der Übernahme wurde D-Wave von Centerview Partners als exklusivem Finanzberater sowie von der Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als Rechtsberater unterstützt.

D-Wave-Aktie im Fokus

Die D-Wave-Aktie verlor im neuen Jahr leicht an Wert. Am Dienstag ging es an der NYSE 6,21 Prozent abwärts, am Mittwoch gaben die Anteilsscheine letztlich um 3,70 Prozent nach. Am Donnerstag scheinen sich die Papiere jedoch etwas zu erholen: So notiert die D-Wave-Aktie zeitweise 3,42 Prozent im Plus bei 26,93 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novo-Nordisk-Aktie im Plus: Zwischen Analystenkommentaren und Zoll-Entspannung
Galderma-Aktie schwächer: Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren beendet
Carl Zeiss Meditec-Aktie mit zweistelligen Kursverlusten: Jahresausblick nach unten revidiert

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten