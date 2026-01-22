Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tech-Gewinner 22.01.2026 03:14:27

Alphabet-Aktie zieht 2025 kräftig an: Wie stehen die Chancen für 2026?

Alphabet-Aktie zieht 2025 kräftig an: Wie stehen die Chancen für 2026?

Nach einem turbulenten Jahresbeginn 2025 legte die Alphabet-Aktie vergangenes Jahr letztlich ein starkes Comeback hin. Kann der Tech-Riese den Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?

• Alphabet-Aktie 2025 grösster Gewinner unter den Magnificent 7
• KI-Offensive treibt Wachstum
• So könnte es 2026 weitergehen

Nach einem turbulenten Jahresbeginn hat die Alphabet-Aktie 2025 ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Mit einem Kursplus von rund 65 Prozent gehörte der Google-Konzern laut Marktbeobachtern zu den grössten Gewinnern unter den Tech-Giganten. Aus Sicht vieler Analysten stellt sich nun die entscheidende Frage: Kann Alphabet diesen Schwung 2026 fortsetzen?

Starkes Comeback der Alphabet-Aktie dank KI-Fokus

Die Alphabet-Aktie erreichte ihr Jahrestief im April 2025, als Sorgen über neue US-Zölle und den zunehmenden Wettbewerb im KI-Bereich belasteten. Seitdem hat sich der Kurs jedoch mehr als verdoppelt. Unter den Magnificent 7 war die Alphabet-Aktie 2025 sogar mit Abstand der grösste Gewinner.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung war die strategische Neuausrichtung im Bereich Künstliche Intelligenz. Google setzte dabei stark auf seine Gemini-Modelle. Im August 2025 sorgte insbesondere die Bildfunktion "Nano Banana" für Aufmerksamkeit: Die Gemini-App überschritt laut CNBC binnen kurzer Zeit die Marke von fünf Milliarden generierten Bildern und verdrängte ChatGPT zeitweise von Platz eins im Apple App Store.

Auch personell investierte Alphabet massiv. Im Sommer holte der Konzern Varun Mohan, Mitgründer und CEO des KI-Startups Windsurf, sowie weitere Spitzenkräfte ins Haus. Laut Berichten zahlte Google dafür Lizenzgebühren und Vergütungen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar.

Gemini gegen ChatGPT: Aufholjagd im KI-Markt

Trotz der Fortschritte liegt Gemini bei der Nutzung noch hinter ChatGPT. Doch die Lücke schrumpft schnell. Laut Daten von Similarweb vom Dezember 2025 sank der Anteil von ChatGPT am generativen KI-Traffic innerhalb eines Jahres von 87 auf rund 68 Prozent, während Gemini im selben Zeitraum von etwa 5 auf rund 18 Prozent zulegte.

Analysten sehen darin ein positives Signal für das Kerngeschäft. Die Analysten von Citizens betonten gemäss CNBC, dass die entscheidende Entwicklung nicht nur Gemini selbst sei, sondern dessen Einfluss auf die Suche. Die "Einbindung aktualisierter Modelle verbessert die Relevanz der Antworten, was wir als weiteren Rückenwind für das Engagement ansehen", heisst es. Zudem erklärten sie: "Wir gehen mit der Überzeugung daraus hervor, dass Google die Suchumsätze im vierten Quartal 2025 weiter beschleunigen kann."

Hohe Erwartungen und steigende Investitionen

Der Blick auf 2026 ist von hohen Erwartungen geprägt. Laut CNBC unter Berufung auf Angaben von LSEG rechnen Analysten für das vierte Quartal 2025 mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent auf über 111 Milliarden US-Dollar. Auch für 2026 wird ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet. Parallel steigen die Investitionen deutlich. Alphabet erhöhte laut Unternehmensangaben seine Prognose für die Investitionsausgaben 2025 auf bis zu 93 Milliarden US-Dollar. Für 2026 erwarten einige Analysten sogar mehr als 114 Milliarden US-Dollar.

Trotz möglicher Risiken bleiben viele Experten optimistisch. Analysten von Pivotal Research warnten laut CNBC zwar, dass es bei Problemen rund um OpenAI "wahrscheinlich vorübergehend ziemlich hässlich für KI-Aktien und den Markt insgesamt werden wird". Gleichzeitig sehen sie Alphabet langfristig gut positioniert. Ihr Fazit: "Wir glauben, dass die Bereinigung, falls sie eintritt, dem Jahr 2000 ähneln wird und unvermeidlich ein gesunder Ausleseprozess sein wird, der weniger, dafür wesentlich dominantere Wettbewerber zurücklässt, mit Google an der Spitze." Ob die Analysten recht behalten, bleibt - wie so oft - abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Alphabet-Aktie tiefer: Google-Konzern bleibt über der 4-Billionen-Marke
Aktien von Meta, Amazon und Alphabet im Blick: Tech-Riesen werden zahlende Wikipedia-Kunden

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com,JPstock / Shutterstock.com
