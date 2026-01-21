NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach einer Expertenrunde mit dem auf Schifffahrt spezialisierten Beratungsunternehmen Drewry auf "Underweight" belassen. Die Kontraktraten zwischen Europa und Asien deuteten auf einen starken Rückgang, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dogani gibt sich vorsichtig für den Teilsektor der Containerschifffahrt und sieht erhebliche Risiken für die Gewinne. Die Maersk-Aktie versah sie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch", womit sie mit Blick auf die Anfang Februar erwarteten Jahreszahlen mit eher negativen Nachrichten rechnet./ajx/mis;