Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

109.77
CHF
-0.08
CHF
-0.07 %
17:29:59
BRXC
22.01.2026 18:44:46

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
109.77 CHF -0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach einer Expertenrunde mit dem auf Schifffahrt spezialisierten Beratungsunternehmen Drewry auf "Underweight" belassen. Die Kontraktraten zwischen Europa und Asien deuteten auf einen starken Rückgang, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dogani gibt sich vorsichtig für den Teilsektor der Containerschifffahrt und sieht erhebliche Risiken für die Gewinne. Die Maersk-Aktie versah sie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch", womit sie mit Blick auf die Anfang Februar erwarteten Jahreszahlen mit eher negativen Nachrichten rechnet./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

