Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska reagierte am Mittwochabend auf einen Investorentrip der UBS nach Deutschland und Belgien mit Gesprächen mit Energiekonzernen, Beratungshäusern und Politikern. Die Unternehmen sähen Gelegenheiten im Zuge des Baus von Rechenzentren in Europa, seien aber dennoch vorsichtig mit Blick auf den Einfluss auf den Sektor insgesamt. Enel und RWE sind die "Top Picks" der Analystin in der Branche./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.34 €
|
Abst. Kursziel*:
9.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.14%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
14.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 startet im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:14
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:14
|Enel Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.69
|0.58%
