SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

284.75
CHF
-8.29
CHF
-2.83 %
17:29:58
BRXC
22.01.2026 17:36:21

SAFRAN Outperform

SAFRAN
284.75 CHF -2.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Adrien Rabier sieht keinen Spielraum für positive Überraschungen bei den im Februar anstehenden Quartalszahlen des Safran-Konzerns, der sein Triebwerkgeschäft mit GE teile. Der Analyst betonte die hohen Erwartungen und die für gewöhnlich vorsichtigen Prognosen von Safran. Dennoch liegt er mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2028 um 5 Prozent über den Markterwartungen und mit Blick auf 2030 sogar um 14 Prozent darüber, wie er am Donnerstag schrieb./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:29 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
380.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
307.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
304.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.79%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

