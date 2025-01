NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 570 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten seien auf einem guten Weg in Richtung der Markterwartungen für 2025, schrieb Analyst Ruairi Cullinane am Mittwoch nach erwartungsgemäßen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal./ag/ck;