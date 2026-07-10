Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’273 0.4%  SPI 20’067 0.3%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’124 0.0%  Euro 0.9221 0.0%  EStoxx50 6’278 -0.1%  Gold 4’108 -0.3%  Bitcoin 51’911.7958 1.8%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 76.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie im Minus: CEO Blume kündigt grösste Neuausrichtung in der VW-Geschichte an
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Meta zündet die nächste KI-Stufe - Aktie legt zu
Hedgeye schlägt Alarm: Droht der Apple-Aktie trotz KI-Plänen ein Absturz um 23 Prozent?
Dämpfer vs. Rekordjagd: Warum sich Experten bei Siemens Energy uneins sind - Aktie in Rot
Suche...

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

7.25
CHF
0.88
CHF
13.73 %
12:30:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.07.2026 10:50:59

easyJet Sector Perform

easyJet
7.25 CHF 13.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet anlässlich des Bieterwettkampfes um den Billigflieger mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das Kaufgebot des US-Finanzinvestors Apollo von 715 Pence gegenüber der aufgestockten Offerte des Rivalen Castlelake von 690 Pence erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Auch wenn die Möglichkeit eines weiter verbesserten Angebots nicht ausgeschlossen werden könne, sei zu beachten, dass einige Wettbewerber mittlerweile attraktiver bewertet erschienen als Easyjet./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 03:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 03:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
6.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
6.74 £ 		Abst. Kursziel*:
-10.93%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.24%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse