NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn des Billigfliegers habe seine Schätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu seien die Aussichten für die Preise im Sommergeschäft weiterhin gut./la/gl;