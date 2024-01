NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum ersten Geschäftaquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen. Der Billigflieger habe zum Auftakt der Saison der Quartalsbilanzen der Branche für Zuversicht gesorgt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Sommer zeichne sich eine gute Nachfrage ab./bek/mis;