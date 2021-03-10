DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
34.00CHF
0.24CHF
0.71 %
10.03.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 08:17:46
DWS Group GmbHCo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 57,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari attestierte der Fondsgesellschaft am Mittwoch solide Quartalszahlen. Der Gewinnkonsens dürfte etwas steigen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.05 €
|
Abst. Kursziel*:
4.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.75%
|
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
06:58
|EQS-News: DWS with Record Profit in First Nine Months, on Track to Reach EPS and CIR Targets for 2025 (EQS Group)
|
28.10.25
|MDAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
28.10.25