29.10.2025 08:17:46

DWS Group GmbHCo Overweight

DWS Group
49.96 CHF 3.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 57,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari attestierte der Fondsgesellschaft am Mittwoch solide Quartalszahlen. Der Gewinnkonsens dürfte etwas steigen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.05 € 		Abst. Kursziel*:
4.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.75%
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse