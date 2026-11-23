|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 62,10 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 62,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 28'822 Punkten liegt. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,35 EUR zu. Bei 62,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'098 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,81 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 18,44 Prozent sinken.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,22 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Deutschland: Tankrabatt drückt Inflation wieder unter Drei-Prozent-Marke (AWP)
|
04.11.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Was Analysten von der DWS Group GmbH-Aktie erwarten (finanzen.net)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.