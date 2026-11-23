Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 62,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 28'822 Punkten liegt. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,35 EUR zu. Bei 62,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'098 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,81 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 18,44 Prozent sinken.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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