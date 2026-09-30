DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Prognosen
|
30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die DWS Group GmbH-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im vergangenen September haben 2 Experten die Aktie von DWS Group GmbH wie folgt eingeschätzt.
2 Analysten empfehlen die DWS Group GmbH-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 19,10 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der DWS Group GmbH-Aktie von 70,90 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|26,94
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|26,94
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Donnerstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
30.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag stabil (finanzen.ch)
|
23.09.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
16.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX im Minus - nahe 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.