September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie

Im vergangenen September haben 2 Experten die Aktie von DWS Group GmbH wie folgt eingeschätzt.

2 Analysten empfehlen die DWS Group GmbH-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 19,10 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der DWS Group GmbH-Aktie von 70,90 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 26,94 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 26,94 07.09.2026

Redaktion finanzen.ch