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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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Langfristige Performance 23.09.2026 10:02:24

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DWS Group GmbH gewesen.

DWS Group
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Vor 5 Jahren wurde das DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DWS Group GmbH-Aktie bei 36.46 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DWS Group GmbH-Aktie investiert, befänden sich nun 27.427 DWS Group GmbH-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 2’006.31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73.15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 100.63 Prozent zugenommen.

DWS Group GmbH wurde am Markt mit 14.90 Mrd. Euro bewertet. Am 23.03.2018 fand der erste Handelstag des DWS Group GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der DWS Group GmbH-Anteilsschein bei 32.55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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