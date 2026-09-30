DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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30.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 72,45 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 72,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'112 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 72,60 EUR. Bei 72,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 815 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 30,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
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29.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
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29.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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23.09.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
16.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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