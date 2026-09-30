DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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30.09.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteuert sich am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,95 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 71,95 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'964 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 72,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,00 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'276 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 30,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,43 EUR.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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