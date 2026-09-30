DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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30.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag stabil
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 71,80 EUR.
Mit einem Wert von 71,80 EUR bewegte sich die DWS Group GmbH-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'931 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 72,60 EUR. Bei 71,40 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 72,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'726 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 9,68 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 50,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,08 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,27 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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