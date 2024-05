NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen in jeder Hinsicht getoppt, schrieb Analyst Philippe Lorrain am Dienstagmorgen nach dem Quartalsbericht./ag/gl;