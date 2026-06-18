Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach einem erneut gekappten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Blick auf das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 peile die Parfümeriekette nun nicht mehr wie von ihm und dem Markt erwartet zumindest das untere Ende der zuvor genannten Bandbreite an, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Bei der operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) rechne Douglas jetzt mit einem deutlich niedrigeren Wert als von dem Experten prognostiziert./rob/la/jha;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.17 €
|
Abst. Kursziel*:
46.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.07%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
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16:28
|EQS-News: DOUGLAS Group passt Guidance an – Fokus auf strategische Prioritäten (EQS Group)
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16:28
|EQS-News: DOUGLAS Group adjusts guidance – focus on strategic priorities (EQS Group)
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16:10
|EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Prognoseanpassung für 2025/26 (EQS Group)
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16:10
|EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Updated Guidance for 2025/26 (EQS Group)
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16.06.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
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11.06.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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09.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Douglas AG
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|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|17:52
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
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|Deutsche Bank AG
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|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
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|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|8.05
|-6.61%
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