Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’766 -0.4%  SPI 19’463 -0.3%  Dow 51’640 0.3%  DAX 25’027 0.4%  Euro 0.9227 0.3%  EStoxx50 6’323 0.4%  Gold 4’228 -0.7%  Bitcoin 50’331 -2.3%  Dollar 0.8047 1.5%  Öl 78.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Idorsia36346343Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hätte sich eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?
So lohnend wäre ein Solana-Investment von vor 3 Jahren gewesen
Goldman-Sachs-Chef besorgt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten beeinträchtigen
Crash-Risiko: Wenn Staaten ihre Krypto-Bestände bewegen
Micron-Aktie erreicht die 1'000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Titel könnten für Anleger interessant sein
Suche...
Plus500 Depot

Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

8.05
EUR
-0.57
EUR
-6.61 %
19:50:09
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.06.2026 17:52:56

Douglas Buy

Douglas
8.05 EUR -6.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach einem erneut gekappten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Blick auf das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 peile die Parfümeriekette nun nicht mehr wie von ihm und dem Markt erwartet zumindest das untere Ende der zuvor genannten Bandbreite an, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Bei der operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) rechne Douglas jetzt mit einem deutlich niedrigeren Wert als von dem Experten prognostiziert./rob/la/jha;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.17 € 		Abst. Kursziel*:
46.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.07%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Douglas AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Douglas AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:52 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen