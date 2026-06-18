NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach einem erneut gekappten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Blick auf das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 peile die Parfümeriekette nun nicht mehr wie von ihm und dem Markt erwartet zumindest das untere Ende der zuvor genannten Bandbreite an, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Bei der operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) rechne Douglas jetzt mit einem deutlich niedrigeren Wert als von dem Experten prognostiziert./rob/la/jha;