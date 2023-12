ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 3650 auf 2650 Pence gesenkt. Kurzfristig sei die Bewertung der Aktien mit einem Aufschlag an Risiken behaftet, schrieben die Analysten um Andrei Condrea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Absatzmarkt USA sei nach wie vor schwach./bek/ngu;