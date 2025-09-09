Volkswagen 93.66 CHF -1.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Bei Investorenveranstaltungen im Rahmen der Automobilmesse IAA habe VW betont, mit der seit 2023 umgesetzten Strategie auf einem guten Weg zu sein, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Anders als andere Volumenhersteller hätten die Wolfsburger zudem von einer weiterhin robusten Auftragslage gesprochen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.