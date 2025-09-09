Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
93.66CHF
-1.41CHF
-1.49 %
11:41:18
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.09.2025 10:43:13
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
93.66 CHF -1.49%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Bei Investorenveranstaltungen im Rahmen der Automobilmesse IAA habe VW betont, mit der seit 2023 umgesetzten Strategie auf einem guten Weg zu sein, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Anders als andere Volumenhersteller hätten die Wolfsburger zudem von einer weiterhin robusten Auftragslage gesprochen./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.20 €
|
Abst. Kursziel*:
23.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
100.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.88%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby gegen EU-Verbrennerverbot (Spiegel Online)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:43
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|93.66
|-1.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:43
|
Deutsche Bank AG
Volkswagen Buy
|10:42
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|10:40
|
Bernstein Research
Ströer Outperform
|10:39
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|10:38
|
Bernstein Research
JCDecaux Market-Perform
|10:35
|
Bernstein Research
RELX Outperform
|10:35
|
Bernstein Research
Wolters Kluwer Outperform