NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Bei RTL drehten sich die Fragen unter anderem um die Pläne mit dem TV-Rückkehrer Stefan Raab, die Auswirkungen der Fusion des Konkurrenten ProSiebenSat.1 mit MediaForEurope und erhoffte Synergien mit dem Pay-TV-Sender Sky./tih/edh;