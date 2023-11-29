Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern Ströer hinterfragen sie unter anderem den aktuellen Geschäftstrend in Deutschland und die mögliche Monetarisierung von Randaktivitäten./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
39.45 €
Abst. Kursziel*:
52.09%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
39.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
52.67%
Analyst Name::
Annick Maas
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
10.09.25
|Schwacher Handel: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
10.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
08.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
05.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.ch)
04.09.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
03.09.25
|XETRA-Handel: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
31.08.25
|Analysten sehen bei Ströer SE-Aktie Potenzial (finanzen.net)
29.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:40
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|02.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|51.12
|27.71%
