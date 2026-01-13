NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Bloomberg-Bericht über einen etwaigen Verkauf der Mehrheit an der chinesischen Luxus-Baijiu-Marke Shui Jing Fang auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Die Marke sei ein strategisch einzigartiges Asset für den Spirituosenkonzern, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt, also bei niedrigen Gewinnen und niedriger Bewertung, wäre daher nicht die beste Option./rob/mis/bek;