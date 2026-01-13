Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.99
CHF
0.21
CHF
1.19 %
15:24:34
BRXC
13.01.2026 14:05:28

Diageo Outperform

Diageo
17.99 CHF 1.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Bloomberg-Bericht über einen etwaigen Verkauf der Mehrheit an der chinesischen Luxus-Baijiu-Marke Shui Jing Fang auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Die Marke sei ein strategisch einzigartiges Asset für den Spirituosenkonzern, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt, also bei niedrigen Gewinnen und niedriger Bewertung, wäre daher nicht die beste Option./rob/mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 12:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 12:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
23.10 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19.55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16.84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse