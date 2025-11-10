Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.11.2025 10:55:30

Diageo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Treffen mit Interim-Managern des Spirituosenkonzerns mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Zwar habe das gegenwärtige Management schon viel getan in Sachen Strategie, schrieb Sanjeet Aujla am Montagabend. Der neue Chef Dave Lewis werde aber noch Zeit brauchen, um darüber hinaus zu wirken. Werte könnten mit Verkäufen von Konzernteilen gehoben werden, die nicht zum Kerngeschäft zählen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 22:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse