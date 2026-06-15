Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’714 0.0%  SPI 19’372 0.0%  Dow 51’671 0.9%  DAX 24’927 0.1%  Euro 0.9216 0.1%  EStoxx50 6’254 0.4%  Gold 4’329 0.5%  Bitcoin 52’768 0.2%  Dollar 0.7950 0.1%  Öl 82.3 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagvormittag
Commerzbank im Fokus: Bund kritisiert UniCredit-Vorgehen als zu aggressiv - Aktien in Grün
Dow vs. S&P 500 - Warum die Index-Wahl an der Börse kaum relevant ist
Schock für NEL ASA-Anleger: CEO verabschiedet sich - Aktie fällt
Infracore plant Börsengang, Aevis hält an Beteiligung fest - Aktie in Grün
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

48.14
CHF
1.22
CHF
2.60 %
09:27:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.06.2026 07:44:34

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
48.48 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nannte am Montagnachmittag fünf Gründe, warum Anleger die Aktien der Bonner im Depot haben sollten. Dazu gehörten ein besserer Ergebnismix als in der Vergangenheit und starke Kostenkontrolle. Zudem verdiene die Aktie eine höhere Bewertung./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.28 € 		Abst. Kursziel*:
9.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:44 DHL Group Overweight Barclays Capital
06:32 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
28.05.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
22.05.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen