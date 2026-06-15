DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nannte am Montagnachmittag fünf Gründe, warum Anleger die Aktien der Bonner im Depot haben sollten. Dazu gehörten ein besserer Ergebnismix als in der Vergangenheit und starke Kostenkontrolle. Zudem verdiene die Aktie eine höhere Bewertung./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.28 €
|
Abst. Kursziel*:
9.03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag höher (finanzen.ch)
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15.06.26
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15.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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15.06.26
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15.06.26
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:44
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|48.15
|2.62%
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