DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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29.07.2026 12:49:44
UBS AG bescheinigt Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu unterzogen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Presseberichten über sinkende Treibstoffzuschläge bei DHL Express auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dieser Schritt resultiere aus dem jüngsten Volumenwachstum im Expressgeschäft sowie der relativ hohen Profitabilität im zweiten Quartal, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Änderung des Zuschlags dürfte ? verglichen mit dem Status quo der im zweiten Quartal geltenden Treibstoffzuschläge ? eine finanzielle Belastung von 65 Millionen Euro pro Quartal bedeuten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 12:33 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57.42 EUR an der Tafel. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 19.89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 207’047 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 28.1 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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