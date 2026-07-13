DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt./niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.67%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:58
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|12:58
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|12:58
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52.24
|3.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:03
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|12:58
|
UBS AG
DHL Group Neutral
|12:41
|
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Novartis Neutral
|12:40
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|12:37
|
UBS AG
GSK Neutral
|12:34
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|12:33
|
UBS AG
Diageo Neutral