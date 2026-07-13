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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

52.24
CHF
1.56
CHF
3.08 %
13:34:11
SWX
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13.07.2026 12:58:38

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

DHL Group
52.36 CHF 0.43%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Der Iran-Krieg hinterlasse weiterhin seine Spuren im weltweiten Güterhandel, schrieb Sebastian Vogel am Sonntag. Während die Seefracht nur langsam zulege, sei der positive Trend bei der Luftfracht intakt. Bei DHL ist Vogel mittelfristig skeptisch für das Expressgeschäft. Außerdem werde die Aktie über ihrem historischen Schnitt gehandelt./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
56.54 € 		Abst. Kursziel*:
-18.64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
56.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.67%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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