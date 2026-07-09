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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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09.07.2026 08:41:13

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bereits die Hälfte der von ihm beobachteten europäischen Logistikunternehmen habe ihre Jahresziele im Vorfeld der Berichterstattung zum zweiten Quartal erhöht, darunter auch DHL, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die zusätzliche logistische Komplexität infolge knapper Luftfrachtkapazitäten in der Golfregion dürfte die Bruttogewinne sowie die Umwandlungsmargen stützen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
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Bernstein Research 		Kursziel:
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Alex Irving 		KGV*:
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