NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bereits die Hälfte der von ihm beobachteten europäischen Logistikunternehmen habe ihre Jahresziele im Vorfeld der Berichterstattung zum zweiten Quartal erhöht, darunter auch DHL, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die zusätzliche logistische Komplexität infolge knapper Luftfrachtkapazitäten in der Golfregion dürfte die Bruttogewinne sowie die Umwandlungsmargen stützen./edh/ag;