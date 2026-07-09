DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bereits die Hälfte der von ihm beobachteten europäischen Logistikunternehmen habe ihre Jahresziele im Vorfeld der Berichterstattung zum zweiten Quartal erhöht, darunter auch DHL, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die zusätzliche logistische Komplexität infolge knapper Luftfrachtkapazitäten in der Golfregion dürfte die Bruttogewinne sowie die Umwandlungsmargen stützen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
55.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.06%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
55.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.33%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Neutral-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.ch)
|
08.07.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.ch)
|
07.07.26