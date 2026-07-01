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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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08.07.2026 10:26:22

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

DHL Group
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Cristian Nedelcu in einer Reaktion am Mittwoch. Das angehobene Ebit-Jahresziel erscheine vor diesem Hintergrund konservativ - die Konsensschätzungen könnten steigen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
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