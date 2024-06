NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit dem nahenden Ende der jüngsten Lagerbestandsabbau-Phase sei der Logistikkonzern "anfälliger" für eine Erholung der Umschlagvolumina als die anderen europäischen Speditionsunternehmen mit geringem Anlagevermögen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Free-Cashflow-Renditen im hohen einstelligen Prozentbereich stützten sein positives Anlagevotum./edh/la;