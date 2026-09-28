DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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28.09.2026 12:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) stabilisiert sich am Mittag
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 57,22 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 57,22 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'395 Punkten tendiert. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,78 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,22 EUR nach. Bei 57,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 171'398 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 22.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,63 EUR fiel das Papier am 02.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.37 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,52 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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