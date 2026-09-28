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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktuelle Analyse 28.09.2026 11:37:44

UBS AG: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

UBS AG: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

DHL Group
54.16 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 54,50 auf 59,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu hob am Samstag seine Schätzungen für die Bonner an und sieht sich beim operativen Ergebnis für 2026 und 2027 nun etwa zwei Prozent über dem Konsens. Er hob die aktuell starke Dynamik im Express-Geschäft hervor. Der Rückenwind der Nahost-Krise werde sich allerdings 2027 so wohl nicht wiederholen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:20 Uhr 0.2 Prozent im Plus bei 57.32 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 3.80 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 158’499 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 27.9 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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10:47 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Long 13’174.53 13.67 SYBDXU
Long 12’620.67 8.88 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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