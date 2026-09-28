DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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|DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition
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28.09.2026 10:02:19
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27.69 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 361.141 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 57.20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 20’657.28 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 106.57 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) bezifferte sich zuletzt auf 63.52 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:29
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|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
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25.09.26
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25.09.26
|Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.ch)
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25.09.26
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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