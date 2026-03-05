Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Orderbuch Analysen
Historisch
06.03.2026 10:05:42

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 53,50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani sieht kurzfristig zusätzliches Potenzial durch die Nahost-Eskalation bei grundsätzlicher Rückkehr zu profitablem Wachstum, wie sie am Donnerstagabend nach starken Geschäftszahlen schrieb./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.77 € 		Abst. Kursziel*:
17.60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.70%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:21 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Neutral UBS AG
05.03.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
