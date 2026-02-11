Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'547 0.2%  SPI 18'684 0.0%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 24'856 -0.5%  Euro 0.9161 0.3%  EStoxx50 6'036 -0.2%  Gold 5'085 1.2%  Bitcoin 52'371 -0.9%  Dollar 0.7717 0.5%  Öl 69.7 0.9% 
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

181.50
CHF
-5.65
CHF
-3.02 %
17:30:00
SWX
11.02.2026 20:36:06

Deutsche Börse Sector Perform

Deutsche Börse
185.98 CHF -3.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
204.50 € 		Abst. Kursziel*:
14.91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
204.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.86%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

