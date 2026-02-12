Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
187.10CHF
5.60CHF
3.09 %
12:33:12
SWX
12.02.2026 10:59:36
Deutsche Börse Buy
Deutsche Börse
188.84 CHF 1.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
206.70 €
|
Abst. Kursziel*:
37.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
206.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.75%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
