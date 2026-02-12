Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
189.90CHF
8.40CHF
4.63 %
14:10:32
SWX
12.02.2026 12:37:18
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
190.68 CHF 2.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
206.90 €
|
Abst. Kursziel*:
20.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
208.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.79%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
