Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

189.90
CHF
8.40
CHF
4.63 %
14:10:32
SWX
12.02.2026 12:37:18

Deutsche Börse Neutral

Deutsche Börse
190.68 CHF 2.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
206.90 € 		Abst. Kursziel*:
20.83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
208.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.79%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse