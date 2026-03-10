Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

216.90
CHF
4.20
CHF
1.97 %
13:41:09
SWX
10.03.2026 11:45:14

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
218.65 CHF 1.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 302 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der jüngst gestiegenen Handelsvolumina und seines zunehmenden Vertrauens in die Finanzziele schraubte Enrico Bolzoni seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben. Das nur geringfügig angehobene Kursziel begründete er am Montagabend damit, dass er die Bewertungsmultiplikatoren für die Bereiche IMS (Software, Daten und Dienstleistungen für Investoren), Trading und Clearing gesenkt habe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
302.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
241.60 € 		Abst. Kursziel*:
25.00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
242.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.69%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse