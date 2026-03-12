Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’857 -0.8%  SPI 17’957 0.0%  Dow 46’727 -1.5%  DAX 23’550 -0.4%  Euro 0.9029 0.1%  EStoxx50 5’734 -1.0%  Gold 5’152 -0.1%  Bitcoin 55’012 0.2%  Dollar 0.7834 0.3%  Öl 100.1 6.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Deutsche Börse-Aktie fester: Kommt grösstem Zukauf ihrer Geschichte näher
ams-OSRAM-Aktie fester: Moody's erhöht Ausblick für ams-Osram-Rating
Generali-Aktie profitiert: Gewinnsprung sorgt für höhere Dividende
Partners Group-Aktie in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt
Suche...

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 15:11:41

Allfunds-Aktionäre stimmen Übernahme durch Deutsche Börse zu

Deutsche Börse
214.60 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Deutsche Börse hat bei ihrer geplanten 5,3 Milliarden Euro schweren Übernahme von Allfunds eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform segneten die Transaktion im Rahmen eines von einem britischen Gericht genehmigten Sanierungsverfahrens ("Scheme of Arrangement") in einer Gerichtsversammlung mit knapp 100 Prozent ab.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt unter anderem noch dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2027 erfolgen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten