12.03.2026 15:11:41
Allfunds-Aktionäre stimmen Übernahme durch Deutsche Börse zu
DOW JONES--Die Deutsche Börse hat bei ihrer geplanten 5,3 Milliarden Euro schweren Übernahme von Allfunds eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform segneten die Transaktion im Rahmen eines von einem britischen Gericht genehmigten Sanierungsverfahrens ("Scheme of Arrangement") in einer Gerichtsversammlung mit knapp 100 Prozent ab.
Der Abschluss der Übernahme unterliegt unter anderem noch dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2027 erfolgen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 12, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)
