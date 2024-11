NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse im Zuge einer Überarbeitung ihres Bewertungsmodells des Börsenbetreibers von 196 auf 194 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he;