Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber strebe für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine attraktive durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettoertrags von 8 Prozent und des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 12 Prozent an, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Beide Ziele entsprächen im Wesentlichen den Konsensschätzungen./edh/ag;

