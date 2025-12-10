Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber strebe für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine attraktive durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettoertrags von 8 Prozent und des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 12 Prozent an, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Beide Ziele entsprächen im Wesentlichen den Konsensschätzungen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
291.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
221.70 €
Abst. Kursziel*:
31.26%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
220.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.15%
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
